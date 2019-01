© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luka Modric, scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è ancora una possibilità per l'Inter. Il regista croato, fresco di vittoria del Pallone d'Oro, non ha ancora sciolto le riserve circa il rinnovo del contratto scadenza 2020 col Real Madrid e se questa situazione non dovesse mutare ecco che in estate l'arrivo a Milano potrebbe tramutarsi in realtà.