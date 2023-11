Inter, la storia di Djalo sembra quella di Thuram. E i nerazzurri sono in prima fila

L'Inter segue da tempo il mercato degli svincolati e la rosa allestita ne è la testimonianza, basti pensare ai vari De Vrij, Mkhitaryan, Onana e Thuram. I dirigenti in questi mesi stanno lavorando su Tiago Djalo, difensore del Lille che ha il contratto in scadenza nel 2024, e sul quale si sono mosse anche Milan, Juventus e Barcellona. Il classe 2000 ha già fatto sapere ai francese di non essere interessato al rinnovo.

I primi contatti con il club di Ligue 1 sono stati avviati a gennaio 2023, nel pieno del caso del rinnovo di Skriniar, che non si trasferì poi al PSG, bloccando di fatto l'operazione. La sua storia si intreccia molto con quella di Marcus Thuram proprio perché anche per lui l'interesse è datato, anche lui è reduce da un infortunio e ancora non è rientrato in campo ed anche lui è lusingato dai nerazzurri. L'Italia gli piace ed è nel suo immaginario, sarebbe un passo avanti importantissimo per la sua carriera. Il 23enne cercherà di mettersi in mostra e i nerazzurri restano in prima fila, lavorando dietro le quinte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.