Inter, Lautaro: "Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Il rinnovo arriverà presto"

vedi letture

L'Inter regola per 4-0 la Salernitana. Partita mai in discussione a San Siro dove i nerazzurri non hanno lasciato repliche alla squadra campana. La formazione di Inzaghi già nel primo tempo aveva chiuso i conti grazie alle reti di Thuram, Lautaro e Pavard. Nel finale è arrivata la gioia personale anche per Arnautovic entrano nel corso della ripresa. L'Inter con questo successo si porta a +10 sul secondo posto.

Al termine del match Lautaro Martinez, ai microfoni di DAZN, ha commentato la prestazione sua e di tutta la squadra. Queste le parole del capitano nerazzurro.

Che sensazioni hai?

"La squadra sta dimostrando il proprio livello, da chi gioca titolare a quelli che entrano dalla panchina. Sono molto contento perché l'Inter è un grande club e dobbiamo continuare così".

Cosa può fermare questa Inter?

"Dobbiamo pensare a noi stessi, un passo alla volta. Bisogna mantenere la testa bassa e lavorare, andando tutti nella stessa direzione. Solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi".

L'Inter di quest'anno è più forte di quella che ha raggiunto la finale di Champions?

"Sono due squadre diverse, abbiamo cambiato tanti giocatori ma noi dobbiamo pensare solo a migliorare. La partita di martedì sarà importante, dovremmo recuperare le energie per fare una gara di grande intensità".

Vi divertite giocando insieme?

"Si ci divertiamo, questo non deve essere un motivo di rilassamento. Le cose stanno andando bene e dobbiamo continuare a pensare in grande".

Quando arriva il rinnovo?

"Sono contento dei miei numero perché quando sono arrivato qui non mi aspettavo tutto questo amore. Dobbiamo sistemare gli ultimi dettagli ma la firma arriverà presto".