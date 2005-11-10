Panchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta

Stagione 2026/27 che è iniziata e sono molti i tecnici senza panchina. Non mancano i big, come Antonio Conte e Pep Guardiola anche se quest'ultimo ha fatto sapere di voler prendersi un anno sabbatico. Dopo i Mondiali sono liberi allenatori come Didier Deschamps, Julian Nagelsmann, Ronald Koeman e Marcelo Bielsa. Attenzione anche a Thiago Motta, che inizia la sua seconda stagione senza una squadra. Trova squadra Alberto Gilardino, che torna a Parma dopo gli anni d'oro da calciatore. Il tecnico biellese ha preso il posto di Carlos Cuesta, ora libero.

Javier Aguirre (1958, Messico)

Imanol Alguacil (1971, Spagna)

Sebastian Beccacece (1980, Argentina)

Rafa Benitez (1960, Spagna)

Marcelo Bielsa (1955, Argentina)

Laurent Blanc (1965, Francia)

Francesco Calzona (1968, Italia)

Gabriele Cioffi (1975, Italia)

Steve Clarke (1963, Scozia)

Stefano Colantuono (1962, Italia)

Antonio Conte (1969, Italia)

Carlos Cuesta (1995, Spagna)

Roberto D'Aversa (1975, Italia)

Didier Deschamps (1968, Francia)

Roberto Donadoni (1963, Italia)

Sean Dyche (1971, Inghilterra)

Thomas Frank (1973, Danimarca)

Rudi Garcia (1964, Francia)

Steven Gerrard (1980, Inghilterra)

Marco Giampaolo (1967, Italia)

Luca Gotti (1967, Italia)

Fabio Grosso (1977, Italia)

Josep Guardiola (1971, Spagna)

Ralph Hasenhuttl (1967, Austria)

Oscar Hiljemark (1992, Svezia)

Kasper Hjulmand (1972, Danimarca)

Eddie Howe (1977, Inghilterra)

Ronald Koeman (1963, Paesi Bassi)

Marcelino (1965, Spagna)

Roberto Martinez (1973, Spagna)

Kieran McKenna (1986, Irlanda del Nord)

Thiago Motta (1982, Italia)

Julian Nagelsmann (1987, Germania)

Davide Nicola (1973, Italia)

Scott Parker (1980, Inghilterra)

Fabio Pecchia (1973, Italia)

Vladimir Petkovic (1963, Svizzera)

Carlos Queiroz (1953, Portogallo)

Walid Regragui (1975, Marocco)

Albert Riera (1982, Spagna)

Leonardo Semplici (1967, Italia)

Arne Slot (1978, Paesi Bassi)

Gareth Southgate (1970, Inghilterra)

Andrea Sottil (1974, Italia)

Domenico Tedesco (1985, Italia)

Pape Thiaw (1981, Senegal)

Jon Dahl Tomasson (1976, Danimarca)

Igor Tudor (1978, Croazia)

Ernesto Valverde (1964, Spagna)

Robin van Persie (1983, Paesi Bassi)

Patrick Vieira (1976, Francia)

Paolo Zanetti (1982, Italia)