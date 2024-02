Inter, Lautaro: "Squadra maturata tantissimo. Miei gol? L'importante è che l'Inter vinca"

vedi letture

L'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il match contro l’Atletico Madrid, vinto per 1-0.

Cosa hai pensato nell'azione del gol?

"Avevo visto Denzel a destra, poteva darla anche a lui. Ho detto che doveva farlo e poi abbiamo esultato tutti insieme".

E' stato un bene non firmare per l'Atletico?

"Questione di destino. Quando stavo al Racing avevo un accordo con l'Atletico, poi non si è concretizzato e sono arrivato all'Inter. Ho fatto il mio lavoro qua, questo è il sesto anno e sono felice di essere qui".

In giro dice che siete uno squadrone: come la vedi?

"Vedo una squadra che dopo l'anno scorso è maturata tantissimo, perché sa gestire le partite e i momenti. Non è facile fare quello che stiamo facendo, abbiamo cambiato molto dall'anno scorso e i nuovi si sono inseriti bene. Dobbiamo continuare così, con lo scudetto come primo obiettivo".

Sulla prima occasione sei arrivato con la gamba pesante?

"Non so se avevo la gamba pesante, ma ho pensato tanto tempo perché volevo calciare di prima. Mi è rimasta dietro la palla, ma l'importante è aver vinto".

Smetti di segnare in campionato e fai un gol a partita in Champions: ci stai?

"L'importante è che l'Inter vince, poi se faccio gol o no conta poco. Cerco di lasciare l'Inter sempre in alto".