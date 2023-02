Inter, Lukaku: "Capisco il mister, ma ora sono pronto per giocare 90'. Barella? Sempre tutto ok"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, prima del match con l'Udinese "Adesso ci sono. Ultimamente abbiamo fatto un ottimo lavoro coi preparatori, adesso è il momento. Capisco il mister, ora sono pronto per giocare 90'. Tutto risolto con Barella? Non è mai stato un problema quello, è sempre stato così. Ora devo solo aiutare la squadra a fare il meglio possibile, non possiamo guardare troppo in avanti, bisogna pensare di partita in partita perché la situazione è così. E' una gara importante, difficile contro una squadra forte".