Inter, nuovo allarme Arnautovic: ha ricevuto un colpo ed è rimasto a terra in Estonia-Austria

vedi letture

Nuovo allarme Marko Arnautovic in casa Inter. Appena rientrato a disposizione di mister Inzaghi dopo un infortunio muscolare, l'attaccante ha ricevuto infatti una botta in un contrasto nel match odierno fra l'Estonia e la sua Austria, valido per le qualificazioni a Euro 2024.

L'ex Bologna è entrato in campo al 46' ed è rimasto a terra all'86', generando grande apprensione fra i suoi tifosi (e i dirigenti nerazzurri). Arnautovic è comunque riuscito a finire regolarmente la partita, che tra l'altro ha visto la sua Nazionale imporsi per 2-0.