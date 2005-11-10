Inter, occhi su Nagida: il terzino del Rennes piace anche al Porto
Luca Bargellini
L’Inter osserva con attenzione Mahamadou Nagida. Secondo quanto riportato da Africafoot, il terzino sinistro camerunese del Rennes, protagonista di un ottimo avvio di stagione in Ligue 1, è finito nel mirino dei nerazzurri e anche del Porto. Il club bretone, dal canto suo, vorrebbe non cedere a queste lusinghe.
Ancora nessuna offerta. La posizione del Rennes
Al momento non c’è alcuna offerta ufficiale sul tavolo: sia l’Inter sia il Porto si trovano ancora in una fase di monitoraggio, ma l’interesse è concreto. Il Rennes, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello. Nagida, formatosi nell’EFBC (Elite du Football des Boissons du Cameroun), è legato al club francese da un contratto fino a giugno 2029. Già la scorsa estate il Rennes aveva respinto un’offerta da 5 milioni di euro del Besiktas.