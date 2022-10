Inter, Onana: "Non è una vittoria ma siamo contenti. Handanovic? Parlo molto con lui"

Andre Onana, portiere dell'Inter, commenta così a Sky Sport il pari dei nerazzurri in casa del Barcellona: "Non è una vittoria, anche se è un punto importante. Siamo andati tre volte in vantaggio senza riuscire a fare quello che volevamo. Però siamo contenti e speriamo lo siano anche i tifosi".

Cosa ha cercato di trasmettere ai compagni?

"Il mio appoggio, l'impegno. Dobbiamo stare uniti, si vince e si perde tutti insieme, ho provato ad animare e sostenere i miei difensori, l'intera squadra. Abbiamo sempre voluto vincere e avremmo anche meritato, però sono contento del punto e della prova della squadra".

Come la aiuta Handanovic?

"Parlo molto con lui, settimana scorsa ho giocato la prima partita ma non conosco molto bene i terreni di gioco del campionato, lui mi aiuta su questo. Parliamo tanto anche degli avversari e di dove possiamo migliorare".