Inter, dopo Palestra sfuma anche Solet? L'Atletico Madrid pronto a offrire 25 milioni

Nuova insidia per il mercato dell’Inter: secondo quanto riferito da FootMercato, l’Atlético Madrid è pronto ad accelerare per il difensore francese Oumar Solet, centrale dell’Udinese nel mirino dei nerazzurri.

Nelle ultime ore si erano registrati dei rallentamenti nelle trattative fra Inter e Udinese per il classe 2000, legati alla concentrazione dei nerazzurri su altri obiettivi - Marco Palestra, ormai sfumato, e Nico Paz -, ma anche alla valutazione che del giocatore fanno i friulani. L’Inter, finora, non era infatti mai arrivata a offrire 25 milioni di euro, convinta che si potesse chiudere a 20 più bonus. A quell’altezza, invece, l’Atletico è pronto ad arrivare.

Nel caso, sarebbe il secondo acquisto considerato molto vicino e poi sfumato dopo Palestra, in queste ore partito per l’Inghilterra dove si legherà al Chelsea.