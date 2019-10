Inter-Parma 2-2 con Lukaku. Chiffi annulla, VAR corregge decisione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter trova il pareggio al minuto 51 con Romelu Lukaku. Brozovic riceve e apre sulla destra per Candreva: l’87 mette dentro dove c’è Lukaku che controlla in modo ardimentoso, si gira su se stesso e mette dentro da pochi passi. L’arbitro Chiffi inizialmente annulla la rete in modo convinto, salvo poi rivedere la propria decisione dopo che il VAR Calvarese, con quasi 4 minuti di valutazione, certifica la regolarità della rete. Al 55’ Inter-Parma è 2-2.