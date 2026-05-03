Inter-Parma, Esposito non ce la fa: Chivu schiera l'ex Bonny a inizio ripresa
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Francesco Pio Esposito non ce la fa. L’attaccante dell’Inter, già dolorante nel primo tempo, resta negli spogliatoi all’inizio della ripresa della gara con il Parma.
Dentro, al suo posto, un ex della gara come Ange-Yoan Bonny.
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