Inter, per il dopo Skriniar il nuovo obiettivo è Maksimovic: avviati i contatti con l'agente

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter avrebbe messo nel mirino Nikola Maksimovic, difensore in scadenza col Napoli che non vuole rinnovare il contratto con gli azzurri. Il giocatore, assistito da Fali Ramadani con cui i nerazzurri hanno già parlato, chiede 2,5 milioni a stagione per 4 anni, cifre più che abbordabili per i nerazzurri. L'alternativa porta al nome di Izzo, che potrebbe essere inserito in uno scambio col Torino che coinvolgerebbe Vecino.