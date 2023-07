Inter, prima la cessione di Onana poi l'assalto al sostituto: Trubin fra i preferiti, due alternative

L'Inter ha in testa la cessione di Onana, ma una volta andata a segno Simone Inzaghi si ritroverà senza portiere. E che portiere, per carisma e doti tecniche indiscusse. Per correre ai ripari la dirigenza nerazzurra ha attenzionato svariati nomi - secondo il Corriere dello Sport - per età ed esperienza maturata negli anni: in pole c'è l'ucraino Trubin, in scadenza di contratto tra un anno anche se lo Shakthar Donetsk vuole monetizzare al massimo chiedendo 40 milioni.

Resta viva la pista per il classe 2000 Mamardashvili, per cui il Valencia chiede almeno 25 milioni, mentre non è da ignorare il profilo di Marco Carnesecchi, rientrato all'Atalanta dopo il prestito alla Cremonese e il triste epilogo degli Europei Under 21.