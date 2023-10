Inter-Roma, bordata di fischi per Lukaku nel riscaldamento: Romelu risponde con un applauso

Fischi e fischietti, ma anche insulti di vario tipo. È questa l'accoglienza che San Siro, in versione nerazzurra, ha regalato a Romelu Lukaku e alla Roma, appena scesa in campo sul manto erboso del Meazza, per svolgere il classico riscaldamento pre-partita. Applausi, come prevedibile, dai tanti tifosi giallorossi accorsi nel settore ospiti per il big match. Quanto al centravanti belga, ha risposto con un applauso sardonico ai suoi ex sostenitori.

"Solo la Lazio". Oltre all'accoglienza per i giocatori, i tifosi dell'Inter hanno anche rimarcato la storica rivalità con i capitolini, al coro di "Solo la Lazio, a Roma c'è solo la Lazio", squadra con la cui tifoseria la Curva Nord è gemellata. Clima caldo a San Siro per il big match delle 18.

