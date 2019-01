Inter, Spalletti vuole De Paul: buone chance di acquistarlo a giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rodrigo De Paul nel mirino dell'Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il talento dell'Udinese, che tanto bene sta facendo in questa stagione, sarebbe uno dei preferiti di Luciano Spalletti e, per giugno, ci sarebbero grandi possibilità di chiudere l'affare. Un aggiornamento rilevante vista la folta concorrenza per il numero 10 friulano, obiettivo tra le tante anche della Roma.