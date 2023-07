Inter, strada in salita per Samardzic: l'Udinese vuole 25 milioni di euro

Sembra in salita per l’Inter la strada per arrivare a Lamar Samardzic. Come riportato da Il Gazzettino, il club nerazzurro ha provato a chiedere il centrocampista classe 2002 all’Udinese che però ha risposto di non voler prendere in considerazione una cessione a quelle cifre: troppo pochi 15 milioni di euro, ne servono almeno 25. Una cifra che difficilmente l’Inter sarà disposta a sborsare, ma non è da escludere che si continui a trattare con l’inserimento di contropartite. Possibile anche che il club della famiglia Pozzo voglia trattenerlo un altro anno in modo da monetizzare ancora meglio la sua cessione.