Inter, Thuram: "Lautaro super capitano, non vedevo l'ora di giocare con lui"

vedi letture

Marcus Thuram , attaccante dell'Inter, si è raccontato a Made in Italy – International Main Partner Lega Serie A, un progetto di comunicazione internazionale. Fra i tanti temi toccati, l'attaccante nerazzurro parla anche del rapporto con Lautaro Martinez:

"Il mio rapporto con Lautaro si è sviluppato in modo molto naturale, sapevo già che è un grande attaccante. Non vedevo l'ora di giocare al suo fianco una volta arrivato all'Inter, sapevo che avremmo potuto fare grandi cose insieme.Sono rimasto piacevolmente sorpreso perché si è dimostrato molto gentile con me. Anche se in campo può sembrare serio, qualche volta anche un po' arrabbiato e cattivo, fuori scherza sempre. È un super capitano".