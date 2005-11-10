Venezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Beto in attacco, fuori Dodo a destra

Al via la quarta giornata della Serie A 2026/27: stasera l'anticipo del venerdì fra Venezia e Fiorentina. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte di Giovanni Stroppa e Paolo Vanoli. Ritorno alla Fiorentina per lui, che coincide anche con il ritorno a Venezia da avversario: qui ha conquistato una promozione in Serie A.

Per la prima del nuovo corso Vanoli sceglie di non rilanciare ancora Dodo sulla fascia destra: c'è Jimenez, con Ranieri sulla corsia opposta e la coppia formata da Dragusin e Viery a protezione di De Gea. In mediana scelto Atta per affiancare Ndour e Fagioli. Davanti c'è Beto con Mastantuono e Njie ai suoi lati.

Stroppa è in emergenza in difesa: davanti a Stankovic ci sono Schingtienne, Moreno e Haps. In mediana ancora Sohm con Kike Perez e Busio, sulle due fasce Hainaut e Sagrado. Torna Yeboah dal primo minuto con Adams. Solo in panchina il nuovo arrivato Juan Jesus alla prima convocazione.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Fiorentina

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.