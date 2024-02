Inter, Thuram: "Partita seria, ringrazio i tifosi. Mio padre troverà qualcosa che non va..."

L'attaccante nerazzurro Marcus Thuram, decisivo in occasiondel gol vittoria contro la Juventus, parla così ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto 1-0 contro la Juventus: "Conosciamo la Juventus sappiamo come gioca, abbiamo fatto una partita seria per vincere. I tifosi ci aiutano molto e li ringrazio per stasera. Tanto lavoro di squadra e siamo contenti per i tre punti".

Cosa dirà suo padre?

"Sarà molto felice ma troverà qualcosa da dirmi che non va".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (89' De Vrij); Darmian (73′ Dumfries), Barella (90' Klaassen), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (73′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (77′ Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Buchanan, Asllani, Sensi, Frattesi, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (88′ Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (88′ Miretti), McKennie (90′ Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (66′ Weah); Vlahovic, Yildiz (66′ Chiesa). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

Arbitro: Maresca

Marcatori: 36′ aut. Gatti (J)

Ammoniti: Mkhitaryan, Thuram (I), Vlahovic, Danilo, Bremer (J)