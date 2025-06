Torino, occhi su un talento italiano volato in Grecia: nel mirino granata c'è di nuovo Pirola

vedi letture

Nome nuovo per il Torino, che arriva dalla Grecia ma è molto più vicino di quanti molti possano pensare. Sì, perché i granata hanno messo gli occhi su Lorenzo Pirola (23 anni), roccioso difensore centrale classe 2002 di proprietà dell'Olympiacos e attualmente impegnato con l'Italia del ct Nunziata nell'Europeo Under 21. E non è nemmeno la prima volta che il nome di Pirola viene accostato al Torino: già in passato si sono accese le sirene granata per il vivaio Inter, che sia la volta buona per rispondere ai richiami?

Non solo Pirola, in generale il Torino cerca rinforzi in difesa. E nei giorni scorsi è emerso il nome di Federico Baschirotto, giocatore che il neo tecnico Baroni conosce bene avendolo già allenato a Lecce. Sempre dai giallorossi del Salento potrebbe seguirlo pure Wladimiro Falcone: il portiere è uno dei nomi che il Toro valuta nel caso in cui dovesse concretizzarsi già quest'estate l'addio con Vanja Milinkovic Savic, ambitissimo.

Pirola era in campo anche ieri sera, nella vittoria per 1-0 dell'Italia U21 contro la Slovacchia, seconda partita del gironcino. Voto 6 per il difensore, nelle pagelle di Tuttomercatoweb.com: "Bravo di testa ad allontanare le minacce aeree all’interno dell’area. Meno bene nell’iniziativa in fase di impostazione dove anche il CT Nunziata lo invita ad essere più intraprendente".