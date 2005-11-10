L'investitura di Ghoulam su due talenti del Napoli: "Vergara fortissimo e Favasuli è un colpo"

L'ex laterale azzurro ha descritto così il giovane terzino: "Mi piace, è esplosivo, ha una bella gamba e un bel piede, una grande progressione".

Faouzi Ghoulam, intervistato dal Corriere dello Sport, si è soffermato anche su due talenti del Napoli di Allegri. Di seguito le dichiarazioni dell'ex laterale azzurro, che oggi studia per diventare allenatore a Coverciano.

Ghoulam pazzo di due talenti azzurri

"Non mi parlate di Vergara come di un giovane. Per me è fortissimo, è un grande giocatore, ma non è un giovane", ha esordito sul centrocampista classe 2003. Poi, un commento sull'esordio convincente del classe 2004 Favasuli: "Mi piace, è esplosivo, ha una bella gamba e un bel piede, una grande progressione. Può essere un valore aggiunto, è un giocatore brillante e sta già dando un'energia in più alla squadra. Può rivelarsi un bel colpo e può dare tanto perché è giovane e quindi esprimerà il suo miglior calcio tra 5-6 anni".

Infine, una precisazione sul ruolo, sempre sull'ex Catanzaro: "Sono curioso di capire dove giocherà in futuro, se alto o da esterno puro".