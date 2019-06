Italdonne, il CT Bertolini: "La forza di questa squadra è il gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milena Bertolini CT dalla nazionale femminile di calcio, impegnata in questi giorni al Mondiale in Francia, ha parlato ai microfoni di Sky: "Roberto Mancini è stato un grande giocatore, l'ho ammirato tanto. Come allenatore lo stimo molto, ci è molto vicino. Ha una grande sensibilità, è una persona di spessore e lo ha dimostrato nella sua carriera. Siamo soddisfatte ed orgogliose per quello che stiamo facendo, siamo felici di essere seguite così tanto dai tifosi. Le ragazze però sono concentrate sull'obiettivo. La forza di questa squadra è l'unione e il grande legame che c'è fra queste ragazze. Non solo, c'è voglia di raggiungere un obiettivo e di far vedere il proprio valore".