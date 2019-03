Italia, Belotti resta a casa, conferma per Quagliarella. Chance per Balo?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Quagliarella torna tra i convocati per la Nazionale, con Mancini che ha deciso di dargli fiducia lasciando ancora fuori Belotti e facendo un ragionamento sulla possibilità di chiamare Mario Balotelli. Il giocatore del Marsiglia si gioca l'ultimo posto in avanti insieme a Lasagna e Inglese. Kean verrà chiamato solo per la seconda sfida dopo l'impegno con l'U21. Prima chiamata con il nuovo ct anche per Izzo e per Spinazzola. A centrocampo più facile che arrivi la chiamata per Sensi rispetto a Cristante come alternativa a Jorginho.

Ecco i possibili convocati riportati dalla Gazzetta dello Sport:

PORTIERI: Donnarumma, Sirigu, Cragno, Perin

DIFENSORI: Florenzi, Spinazzola, Biraghi, Criscito, Bonucci, Chiellini, Romagnoli, Izzo, Mancini (Emerson, Rugani, Acerbi)

CENTROCAMPISTI: Jorginho, Sensi, Verratti, Barella, Gagliardini, Cristante, Zaniolo (Benassi)

ATTACCANTI: Chiesa, Bernardeschi, Insigne, Politano, Immobile, Quagliarella, Grifo, Kean, Pavoletti (Balotelli, Lasagna, El Shaarawy, Inglese).