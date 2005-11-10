Jesus Rodriguez ko, il Como può inserire Caqueret: come funziona la lista UEFA

"Jesus Rodriguez si è fatto male nell'ultima palla dell'allenamento, sembra grave”. Così Cesc Fabregas ha annunciato la tegola che riguarda il Como, costretto a fare a meno dell’esterno offensivo spagnolo per un periodo abbastanza lungo: “Ovviamente parliamo di 2 mesi, stiamo valutando di fare un cambio in lista - ha aggiunto Fabregas - , non eravamo pronti con l'accademia, non avevamo giocatori da mettere in lista B, ma lo sapevamo. Andiamo avanti".

Caqueret in lista? Come funziona il regolamento UEFA

Il grande indiziato, anche se in un ruolo diverso da quello di Jesus Rodriguez, è Maxence Caqueret. Il centrocampista francese, sceso in campo in sei delle sette partite disputate finora in campionato - due da titolare e quattro da subentrante - era stato escluso dalla lista UEFA esclusivamente per questioni di spazio. Ora, però, potrebbe rientrare.

La norma di riferimento è l’articolo 31.14 del regolamento della Champions League. La sostituzione temporanea di un giocatore di movimento in caso di infortunio grave è una novità di questa staginoe, a determinate condizioni. In particolare:

- l’infortunio o la malattia deve comportare almeno 60 giorni di indisponibilità, calcolati dal giorno dell’infortunio;

- la sostituzione è possibile soltanto durante la fase campionato e fino alla sesta giornata compresa;

- ogni club può effettuare una sola sostituzione di questo tipo per un giocatore di movimento;

- il sostituto deve essere un calciatore che era già regolarmente tesserato per quel club entro la scadenza della Lista A, che nel 2026/27 era il 2 settembre 2026 alle 23:59 CET.

- devono continuare a essere rispettate le quote UEFA dei giocatori formati nel club/federazione: se viene tolto un giocatore che occupava uno di quei posti, il sostituto deve consentire comunque il rispetto della quota;

- il club deve presentare alla UEFA la documentazione medica; la UEFA può disporre un proprio accertamento medico;

- quando l’infortunato torna disponibile, può essere reinserito al posto del sostituto - comunque non prima dei 60 giorni previsti -, che viene eliminato dalla Lista A. Il rientro va comunicato entro le 23:59 CET del giorno precedente la partita.

Dopo la League Phase, per la cronaca, cambia tutto: entro il 4 febbraio 2027 si possono iscrivere fino a tre nuovi giocatori, secondo la normale finestra prevista dall’articolo 32, senza che serva un infortunio.