Juan Jesus batte il Napoli e si toglie qualche sassolino: "Per ADL e Manna ero troppo vecchio"

Quella che doveva essere una partita utile per rimettersi in marcia dopo la delusione patita in Champions League, contro un Venezia ancora a zero punti, per il Napoli si è trasformata nell’ennesimo passo falso destinato a portarsi con sé strascichi pesantissimi. Massimiliano Allegri è affondato in laguna, tradito da un De Bruyne che dopo le scaramucce andate in scena in settimana ha fallito il rigore dl possibile pareggio, ma anche da una difesa che dimostra di mancare in solidità e leadership.

La firma di Juan Jesus sulla vittoria del Venezia

Una solidità, ma soprattutto una leadership, che forse avrebbe potuto continuare a garantire uno come Juan Jesus. Il brasiliano in estate ha salutato Napoli dopo cinque anni a causa del mancato rinnovo del contratto. Passato al Venezia a parametro zero ieri c’è stata proprio la sua firma nel primo successo dei lagunari in stagione. Autore di una prova più che solida, nel secondo tempo il neo capitano del Venezia si è reso protagonista di un portentoso salvataggio sulla linea per neutralizzare il tentativo di Hojlund che ha permesso ai suoi di festeggiare i primi agognati tre punti.

Che frecciata a De Laurentiis e Manna



E al termine della partita Juan Jesus ha avuto modo di togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della sua ex squadra. Il brasiliano ha risposto sui social al commento di un tifoso del Napoli che gli faceva i complimenti per la prova fatta. “Oggi potevi giocare tu, con tutto il rispetto per Badiashile” le parole del tifoso a cui è seguita la tagliente replica di Juan Jesus: “Chiedi ad ADL e Manna perché per loro ero troppo vecchio”.