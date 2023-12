TMW Juve, buone notizie per Allegri: Rabiot è tornato interamente in gruppo

Buone notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus. Il centrocampista francese Adrien Rabiot è infatti tornato a lavorare a pieno regime con il gruppo bianconero: pochi dubbi, a questo punto, sulla convocazione e ovviamente anche sul posto da titolare nella prossima di campionato contro il Frosinone, in programma allo stadio Stirpe sabato 23 dicembre alle 12,30.

Dal pestone al colpo al costato. Rabiot, già assente a metà novembre contro il Cagliari per squalifica, ha saltato la gara contro il Genoa, pareggiata a Marassi 1-1: è stata la sua prima assenza per motivi fisici. A causarla, non tanto il pestone rimediato nel big match vinto sul Napoli, che lo aveva costretto a un paio di giorni di allenamenti personalizzati, quanto una botta al costato ricevuta proprio in una sessione alla Continassa.

Il rendimento di Rabiot. Allegri recupera così un elemento chiave della sua formazione, anche se al momento il girone di andata dell'ex PSG offre numeri diversi rispetto allo scorso campionato. Adrien ha giocato quattordici partite in questa Serie A, portando a casa due gol e tre assist.