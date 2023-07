Juve col sogno Rabiot, Pogba e Milinkovic a centrocampo. Ma per ora non ci sono le condizioni

vedi letture

La nuova Juventus che si prepara a cambiare pelle nella struttura della rosa a disposizione di Allegri. Il tutto, a partire dall'attacco. Chiesa e Vlahovic - sottolinea infatti il Corriere dello Sport - sono in uscita. I tatticismi di mercato fanno sì che ufficialmente si parli di un’uscita e che saranno due solo se l’offerta sarà irrinunciabile. Formalmente le cose stanno così, nella sostanza la doppia cessione è assolutamente nelle idee per dare ad Allegri un attacco nuovo, che ruoti su Milik e su un partner di movimento.

Il sogno per il centrocampo. Ma oltre all'attacco - continua il Corriere dello Sport - l’idea sarebbe quella di tentare un colpo a centrocampo. Milinkovic il profilo più gradito, ma potrebbe prendere corpo solo se uscissero McKennie, Zakaria e Arhur, gli esuberi in mediana. Certo è che un centrocampo con Rabiot, Pogba e il Sergente sarebbe una corazzata. Ma devono maturare condizioni che ora non ci sono.