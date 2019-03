Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Joao Felix, obiettivo di mercato della Juventus. Diciannove anni, ha segnato 11 gol con 7 assist in 28 partite in stagione. Il crack del Benfica è il grande obiettivo tra i baby per l'esterno dei bianconeri: un giocatore che piace tantissimo al ds Fabio Paratici ed è già stato oggetto di discussione con l'agente Jorge Mendes. Sul giocatore però sono piombati anche Manchester United e Real Madrid.