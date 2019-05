Juve, CR7: "Per me il calcio è una missione: giocare, vincere, migliorare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, nella sua lunga intervista a El Pais ha parlato anche della sua visione del calcio: "A volte mi infastidisce dover dimostrare qualcosa a tutti, sembra che tutti gli anni devo provare di essere più forte. E' difficile. Nella mia posizione devi tenere presente di questa pressione, anche perché non devo dimostrare cose solo ai tifosi, ma anche a chi mi sta intorno. La mia famiglia, mia madre, mio figlio... "Cris, devi vincere oggi". Questo però ti rende più attivo, devi allenarti, ma arriva un momento in cui vuoi essere lasciato stare".

Sul calcio: "Io vedo il calcio come una missione: andare in campo, vincere, migliorare. Quei momenti in cui vai in campo solo per dribblare non mi appartengono, sono onesto. La gente mette sempre pressione, parla dell'età, dice che sono finito o quasi. E io cerco sempre di sorprenderli".