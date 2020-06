Juve, emergenza terzini: qualche Under 23 in sospeso tra chiamata di Sarri e Coppa Italia

Uno dei giocatori dell’Under 23 potrebbe ritrovarsi costretto a rinunciare alla finale di Coppa Italia di Serie C per rispondere alla convocazione di Sarri in prima squadra. Venerdì con il Lecce sarà emergenza terzini: senza gli infortunati Alex Sandro e De Sciglio e lo squalificato Danilo, resta a disposizione solo Cuadrado terzino destro. A sinistra Matuidi pare la soluzione tampone, ma servono comunque alternative in entrambe le corsie. La scelta, dunque, potrebbe ricadere inevitabilmente su qualche giovane dell’Under 23, che sabato sarà impegnata a Cesena, contro la Ternana, in finale di Coppa Italia. Un bivio che non era preventivabile fino a qualche giorno fa, adesso è più che mai realistico.