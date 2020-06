Juve, Higuain punta il Bologna: il Pipita lunedì potrebbe andare in panchina

Gonzalo Higuain punta il Bologna. Secondo quanto riferito da Tuttosport, in un momento più che delicato (0 gol nelle ultime due gare), la Juventus potrebbe ritrovare il centravanti argentino. Che migliora e contro i felsinei, lunedì alla ripresa della Serie A per Sarri & Co, potrebbe andare quantomeno in panchina.