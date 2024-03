TMW Juve, Kean recuperato per l'Atalanta. Ancora differenziato per McKennie e Rabiot: il punto

Allenamento terminato per la Juventus, in preparazione alla sfida contro l'Atalanta in programma per domenica prossima alle 18. Moise Kean ha lavorato interamente in campo con il resto della squadra e dovrebbe tornare a disposizione per la partita dell'Allianz Stadium contro la Dea. Mattia Perin, Weston McKennie e Adrien Rabiot hanno invece proseguito il lavoro personalizzato: i primi due sul campo, il francese in palestra. Per domani è previsto invece un allenamento mattutino.