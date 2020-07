Juve-Lazio da incorniciare per Ronaldo: è il primo a segnare 50 gol in Premier, Liga e Serie A

Juventus-Lazio deve ancora finire, ma è già da incorniciare per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, autore di una doppietta, è infatti salito a quota 51 gol segnati in Serie A. Diventa così il primo calciatore nella storia a segnare almeno 50 reti sia in Premier League che in Liga che nel massimo campionato italiano. Inoltre, è il calciatore più veloce (61 partite) ad aver segnato 50 gol in A nell'era dei tre punti: battuti Sheva (68 gare) e Ronaldo (70).