Juve, Morata: "Tornare in bianconero la scelta migliore. Vorrei chiudere la carriera al Getafe"

L'attaccante della Juventus, Alvaro Morata, ha parlato a El Partidazo de Cope del suo ritorno in bianconero e della chiamata ricevuta dalla Nazionale spagnola: "Ognuno ha le sue opzioni, in quel momento il ritorno a Torino era la scelta migliore che potessi prendere. La maglia della Nazionale è l'obiettivo di ogni calciatore e si lavora per questo: è difficile guardare le partite dalla televisione. E una delle poche cose che mi mancano è proprio vincere con la Spagna. L'Atletico Madrid? Sono grato ai Colchoneros e lo sarò per sempre: in campionato li vedo meglio di Barcellona e Real Madrid, sarebbe bella una finale di Champions contro l'Atletico anche se sarebbe molto difficile segnare". Infine una battuta sul futuro: "Vorrei ritirarmi dal calcio con la maglia del Getafe, loro mi hanno aiutato a diventare il calciatore che sono oggi".