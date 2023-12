Juve, Sudakov e Koopmeiners le priorità per gennaio. Ma serve vendere: chi può partire

Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola fa il punto sul mercato di gennaio della Juventus e spiega che il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha due sogni di mercato ma sono entrambi da finanziare con delle uscite. Il primo è l'ucraino Heorhij Sudakov, trequartista dello Shakhtar Donetsk che ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. La cifra è alta, simile a quella necessaria per acquistare dall'Atalanta il centrocampista olandese Teun Koopmeiners che già in estate era finito nel mirino di Cristiano Giuntoli.

L'idea della società bianconera è quella di acquistare uno dei due ma inevitabilmente serviranno delle uscite ed ecco perché la Juve sta valutando le offerte per i giovani di prospettiva: da Iling Junior a Yildiz passando per Soulé. Un terzetto che nelle idee della società bianconera ha una valutazione complessiva di 100 milioni di euro.

Non dovesse arrivare a questi obiettivi in cima alla lista ma anche costosi, la Juventus virerebbe su altri profili come Kalvin Phillips (può lasciare il City in prestito, ma preferisce restare in Premier), Hojbjerg del Tottenham e Konè del Borussia Dortmund.