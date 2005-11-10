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Juventus, Alajbegovic: "Fiero di aver segnato, Spalletti grandissimo allenatore"

Juventus, Alajbegovic: "Fiero di aver segnato, Spalletti grandissimo allenatore" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
autore
Marco Pieracci
ieri alle 23:43Serie A

Kerim Alajbegovic, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Europa League vinta 5-0 contro il NEC: "Sono davvero fiero del mio gol, siamo contentissimi di aver vinto 5-0 giocando molto bene. Vogliamo continuare così. Ero andato vicino al gol anche la settimana scorsa, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Il nostro percorso in Europa League è iniziato oggi e vogliamo proseguirlo bene".

Che partita è stata quella di stasera?
"Il NEC è una buona squadra, non è stato semplice ma abbiamo mostrato le nostre qualità. Siamo veramente fieri di questa vittoria".

Soddisfatto del minutaggio avuto fino a questo momento?
"Sono molto felice del tempo che ho avuto in campo e devo ringraziare il mio allenatore che è veramente straordinario e una bravissima persona. Dobbiamo guardare avanti e fare del nostro meglio".

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