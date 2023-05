Juventus, Allegri: "Di Maria? Se un giocatore sta mezzo e mezzo io lo lascio a casa"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla così ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro il Bologna: "Ho sperato fino alla fine, una settimana fa questa partita sicuramente l'avremmo persa. Bisogna fare un passettino alla volta, cercando di essere più cinici davanti. Iling e Soulé sono due ragazzi con poca esperienza e vorrebbero spaccare la porta, mentre magari lì serve un po' più di freddezza. Abbiamo sbagliato un rigore, da qui dobbiamo ripartire".

Nel primo tempo avete sprecato tanto.

"Abbiamo corso tanto infatti eravamo un po' stanchi, i cambi ci hanno dato energia. Una settimana fa questa partita la perdevamo, siamo ancora dentro la Champions ma ci mancano ancora tanti punti da fare. Contro Napoli e Lazio abbiamo fatto buone prestazioni, l'unica gara sbagliata è stata a Milano con l'Inter nei primi 25'".

Servirebbe più serenità?

"Chiesa non se l'è presa, aveva preso un colpo. Nel calcio oggi si gioca in 15, una volta si giocava in 13. Chi è entrato dopo è entrato bene. Siamo ancora terzi in classifica e speriamo di migliorare ancora".

Come sta Di Maria?

"Aveva la caviglia che gli dava fastidio, quando uno sta mezzo e mezzo io lo lascio a casa. In panchina devono venire quelli sani. È un giocatore importante per noi".

Come si spiega il primo tempo contro l'Inter?

"Anche i ragazzi sono umani, venivamo da una settimana difficile, avevamo preso gol nel finale contro l'Inter in Coppa e contro il Napoli. Con l'Inter abbiamo fatto il 62% di possesso palla, che è una cosa che piace a tutti, ma siamo stati sterili".