© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri torna in conferenza stampa sulla sfida contro l'Atlético: "Io dico che siamo fortunati a vivere questi 20 giorni perché la vita è fatta di queste cose, perché se si vincessero tutte le partite, cosa che è impossibile, si diventerebbe piatti. Quindi abbiamo avuto una bella scossa per vivere al meglio questa situazione. Non era facile prima, non sarà facile il prossimo 12 marzo, perché giochiamo contro una squadra importante che negli ultimi 9 anni ha vinto tanto. Quindi il 12 marzo, che è LA sfida, bisogna viverla al massimo per cercare di ribaltarla. Poi se la palla va dentro o fuori non lo so, ma sicuramente faremo una grande serata. Però prima di arrivare lì bisogna fare al massimo queste tre partite, perché il campionato non è ancora chiuso".