Juventus, Allegri: "Le parole di Elkann fanno piacere. Io sempre disponibile dove ho lavorato"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, oggi intervenuto in conferenza stampa, ha voluto commentare anche le recenti parole di John Elkann nei suoi confronti: “Le sue parole mi hanno fatto sempre piacere. Io sono sempre stato disponibile nelle società in cui sono stato, faccio parte di un’azienda e ho un senso di responsabilità. Per quanto mi riguarda l’allenatore è un responsabile dell’area sportiva che insieme alla società deve scegliere il meglio per i risultati nel campo e fuori dal campo. Poi la società valuta e fa le proprie scelte dove magari non entra”.