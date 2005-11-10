Frattesi alla Lazio, il suo agente Riso: "Scelta coraggiosa, si è voluto rimettere in gioco"

Il titolare della GR Sports ha parlato dei movimenti dei suoi assistiti in questa finestra di mercato, compreso il record di Tonali

Intervistato da Tuttosport, il noto agente Giuseppe Riso ha commentato il mercato appena concluso e che ha visto come protagonsti molti dei suoi assistiti. Su tutti Sandro Tonali, che ha fissato un nuovo record per un calciatore italiano: ceduto al Tottenham per 116 milioni.

"Non sono io ad aver segnato il record: è Sandro che lo ha meritato sul campo" ha precisato l'agente.

Curioso l'aneddoto legato al rinnovo di Gianluca Mancini con la Roma: "Mi ha detto una cosa molto semplice: 'Giuseppe, io voglio rimanere qui'. E io gli ho risposto: 'Ma sei sicuro? Perché se poi sei pazzo, almeno dimmelo prima (ride)'. Gianluca ha fatto uan scelta di cuore. E non è scontato, quando hai davanti un'offerta economicamente importante".

Su Frattesi e la scelta di andare alla Lazio

"Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui in questo momento vale di più".