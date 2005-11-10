Frattesi alla Lazio, il suo agente Riso: "Scelta coraggiosa, si è voluto rimettere in gioco"
Intervistato da Tuttosport, il noto agente Giuseppe Riso ha commentato il mercato appena concluso e che ha visto come protagonsti molti dei suoi assistiti. Su tutti Sandro Tonali, che ha fissato un nuovo record per un calciatore italiano: ceduto al Tottenham per 116 milioni.
"Non sono io ad aver segnato il record: è Sandro che lo ha meritato sul campo" ha precisato l'agente.
Curioso l'aneddoto legato al rinnovo di Gianluca Mancini con la Roma: "Mi ha detto una cosa molto semplice: 'Giuseppe, io voglio rimanere qui'. E io gli ho risposto: 'Ma sei sicuro? Perché se poi sei pazzo, almeno dimmelo prima (ride)'. Gianluca ha fatto uan scelta di cuore. E non è scontato, quando hai davanti un'offerta economicamente importante".
Su Frattesi e la scelta di andare alla Lazio
"Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui in questo momento vale di più".