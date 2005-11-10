Napoli, tutto fatto per Badiashile: domani sarà a Villa Stuart per le visite mediche

Il difensore del Chelsea arriverà in prestito oneroso a 3 milioni di euro con il diritto di riscatto fissato a 27. Mercoledì sarà in città.

Nella serata di ieri il Napoli ha perfezionato ancora l'accordo con il Chelsea per Benoit Badiashile, che, secondo quanto riportato da Sky Sport, domani sarà a Roma, più precisamente a Villa Stuart e si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il suo accordo annuale con i partenopei, con l'opzione ovviamente, in caso di conferma, per gli anni successivi.

I dettagli dell'operazione

Badiashile arriverà a Napoli per 3 milioni di euro in prestito oneroso più 27 per il diritto di riscatto. Rispetto a quanto invece era stato concordato precedentemente, non sarà inserito il milione di bonus che volevano i Blues. De Laurentiis non ha dato il via libera e gli inglesi hanno deciso comunque di non far saltare l'operazione per un dettaglio. Semaforo verde, nelle prossime ore tutto sarà ancora più delineato.