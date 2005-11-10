Napoli, tutto fatto per Badiashile: domani sarà a Villa Stuart per le visite mediche
Nella serata di ieri il Napoli ha perfezionato ancora l'accordo con il Chelsea per Benoit Badiashile, che, secondo quanto riportato da Sky Sport, domani sarà a Roma, più precisamente a Villa Stuart e si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il suo accordo annuale con i partenopei, con l'opzione ovviamente, in caso di conferma, per gli anni successivi.
I dettagli dell'operazione
Badiashile arriverà a Napoli per 3 milioni di euro in prestito oneroso più 27 per il diritto di riscatto. Rispetto a quanto invece era stato concordato precedentemente, non sarà inserito il milione di bonus che volevano i Blues. De Laurentiis non ha dato il via libera e gli inglesi hanno deciso comunque di non far saltare l'operazione per un dettaglio. Semaforo verde, nelle prossime ore tutto sarà ancora più delineato.