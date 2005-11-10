Milan, ecco Diego Moreira: il belga è atterrato a Linate. Adesso le visite e la firma
Il Milan è pronto ad abbracciare Diego Moreira. Dopo una trattativa lampo definita nella giornata di ieri, i rossoneri hanno chiuso per l’esterno belga dello Strasburgo, che questa mattina è sbarcato a Milano per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in Serie A.
Moreira è a Milano, ora visite e firma
Come documentato dalle immagini raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Moreira è atterrato poco fa a Linate. Per il classe 2004 ora tempo di visite mediche: il giocatore sosterrà i consueti controlli di rito prima di raggiungere Milanello, dove lo attenderà la firma sul contratto. Un ultimo passaggio prima dell’ufficialità di un’operazione chiusa in tempi rapidissimi e che consegna a Ruben Amorim un nuovo rinforzo per la corsia esterna.
I dettagli dell'affare
L'affare per Diego Moreira si è chiuso nelle scorse ore con il Milan che per strapparlo alla concorrenza ha dovuto versare nelle casse dello Strasburgo 50 milioni di euro di base fissa a cui si aggiungeranno alcuni bonus (alcuni di facile raggiungimento, altri più difficili) per arrivare a 65 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.