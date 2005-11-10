Juventus, niente allenamento per Pape Matar Sarr: i motivi dell'assenza del senegalese
Pape Matar Sarr non ha preso parte all’allenamento odierno della Juventus. Il centrocampista senegalese, arrivato nelle ultime ore della sessione estiva di mercato, è stato infatti assente dal lavoro sul campo per alcune pratiche burocratiche legate al suo trasferimento.
Nessun allarme, dunque, sul fronte fisico per il nuovo acquisto bianconero. L’assenza di Sarr nella giornata di oggi è da ricondurre esclusivamente a questioni amministrative e alle formalità necessarie dopo il suo recente arrivo a Torino.
Il giocatore è uno degli ultimi innesti della Juventus, che ha definito l’operazione nelle battute finali del mercato estivo. Ora, completati gli ultimi passaggi burocratici, Sarr potrà concentrarsi sul lavoro agli ordini di Mister Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni della squadra.