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Colpo a sorpresa per il Torino: torna Ricardo Rodriguez, a ore le visite mediche
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La sessione estiva di calciomercato si è chiusa da poche ore, ma il Torino mette a segno un altro colpo in entrata. In questi minuti infatti la società granata ha definito l'arrivo di Ricardo Rodriguez, esterno mancino svizzero con un lungo passato in granata.
Il classe '92, prima di trasferirsi al Betis per due stagioni, aveva vestito la maglia del Torino per 4 anni, dal 2020 al 2024. Ora il ritorno, da svincolato, con le visite mediche programmate nelle prossime ore e in seguito le firme sui contratti.
Fonte Emanuele Pastorella
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