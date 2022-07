Juventus, c'è lesione al ginocchio per Pogba. Niente Barça in attesa di nuovi controlli

Quasi tutto pronto per la seconda amichevole della stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri. Questa volta, però, si alza il livello: dopo la vittoria contro i messicani del Chivas decisa dalle reti dei giovani Da Graca e Compagnon, i bianconeri lasciano Los Angeles per volare in quel di Dallas dove nella notte di domani, al Cotton Bowl Stadium, e sono pronti a sfidare il Barcellona del neoarrivato Lewandowski. Un salto di qualità evidente che metterà in mostra la condizione di Madama. Test al quale però non parteciperà Paul Pogba, bloccato da un infortunio al ginocchio destro.

Pogba, c’è lesione al ginocchio.

Il campanello d’allarme si è acceso in casa Juventus quando Paul Pogba ha lasciato anticipatamente la seduta d’allenamento sotto il sole di Los Angeles. Uno stop improvviso che ha portato all’intervento dello staff medico in campo, con due componenti che hanno poi accompagnato nello spogliatoio il francese. L’indomani niente rettangolo verde ma solo lavoro personalizzato in hotel e in piscina per non sovraccaricare l’articolazione. In campo si è presentato ugualmente ma per dare uno sguardo alla seduta dei compagni, nel pomeriggio poi il referto che è una doccia gelata sull’inizio della nuova avventura con la Vecchia Signora: “A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica”.

Rischio intervento per Pogba, ma scocca l’ora di Vlahovic.

Pogba dunque non parte per Dallas con la squadra e non sarà della sfida con i blaugrana in attesa di comprendere come gestire quest’infortunio al ginocchio che rallenterà il suo ingresso nella Juve che sta nascendo. Il rischio di un intervento chirurgico (direttamente negli Stati Uniti) è molto alto, in tal caso per vederlo sul rettangolo verde bisognerebbe aspettare un paio di mesi. Al suo posto però è pronto a fare il suo esordio stagionale il padrone di casa Weston McKennie, texano di nascita. Prima per lui, per Bonucci e anche per Vlahovic: tutti e tre rimasti a riposo nella prima uscita contro il Chivas ma abili e arruolabili per il match contro i catalani. Scocca così l’ora di Dusan Vlahovic (protagonista di tanti siparietti in allenamento con Max Allegri) e pronto a confrontarsi contro uno dei migliori attaccanti della storia del calcio come Robert Lewandowski. A caccia dei primi minuti e del primo gol, senza Pogba ma con un compagno di reparto come Di Maria pronto a far di tutto per mettere nelle condizioni migliori per segnare l’attaccante serbo.