Inter, la difesa e l'attacco sono agli antipodi: bisogna sistemare un reparto

Un attacco micidiale e una difesa troppo ballerina. L'Inter deve sistemare il reparto arretrato per diventare una macchina perfetta.

Quattro vittorie, un pareggio e 13 punti in classifica. Il bilancio dell’Inter dopo le prime cinque giornate di campionato resta quello di una squadra che ha cominciato la stagione con il piede giusto. Eppure, dentro questo avvio positivo, c’è un aspetto sul quale Cristian Chivu dovrà inevitabilmente lavorare: la tenuta della difesa. Le difficoltà emerse in queste prime giornate raccontano di una squadra capace di reagire alle situazioni complicate, ma anche di una formazione che deve ancora ritrovare quella solidità che in passato aveva rappresentato uno dei suoi principali punti di forza.

Difesa ballerina

Più che un problema di uomini, quello dell’Inter sembra essere soprattutto un problema di equilibrio. La squadra di Chivu ha scelto di giocare con grande aggressività, portando molti uomini oltre la linea della palla e cercando di occupare la metà campo avversaria con continuità. È una scelta che permette ai nerazzurri di avere spesso un uomo in più dove si sviluppa l’azione - ad esempio Bisseck con i suoi movimenti sempre in avanti - ma che inevitabilmente espone anche a qualche rischio quando il pallone viene perso.

Un neo da sistemare

È soprattutto nelle transizioni negative che l’Inter deve crescere. In alcune circostanze la squadra impiega qualche secondo di troppo per ricompattarsi e questo concede agli avversari spazi che, con una migliore organizzazione, potrebbero essere facilmente chiusi. Questo è probabilmente l’aspetto sul quale Chivu dovrà intervenire con maggiore attenzione. Del resto, i numeri invitano a non drammatizzare. Dopo cinque giornate sono arrivati 13 punti, con quattro successi e un solo pareggio. Un rendimento che, a questo punto della stagione, racconta di un’Inter già competitiva e capace di rimanere dentro le partite anche quando qualcosa non funziona alla perfezione.