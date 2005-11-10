Juventus, la carica di Gatti: "Ho una forza dentro che vado contro tutto e tutti"
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Il gol del pareggio siglato quasi a tempo scaduto da Federico Gatti, l'urlo del difensore della Juventus che intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Milan: "Il mio passato è questo, ho una forza dentro che vado contro tutto e tutti ed entro con questa rabbia. Il mio gol porta un punto ed entusiasmo ma bisogna vincere queste partite per fare di più".
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