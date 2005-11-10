TMW Juventus, Carnevali: "Thuram tornerà dopo di Yildiz. Kessie? Cambiate le carte in tavola"

L'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio 2026 alla Scala di Milano. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com a partire dalle condizioni di Khephren Thuram: "Khéphren dovrà fermarsi per più tempo rispetto a Yildiz purtroppo. Siamo stati sfortunati", ha dichiarato.

Le parole di Carnevali

Poi sul centrocampista dell'Atalanta, Franck Kessie: "Per quanto riguarda Kessié, fa parte del gioco. Quando pensi che un'operazione si possa fare e vengono cambiate le carte in tavola, noi dobbiamo virare su giocatori che abbiano voglia di vestire questa maglia.

Su Koopmeiners e Nico Gonzalez: "I giocatori che sono rimasti, come Koopmeiners e Nico Gonzalez, dobbiamo metterli in luce per far sì che il loro valore venga valorizzato al massimo".

Poi su Woltemade: "Dobbiamo iniziare a far parlare il campo. L'idea nasce da un'esigenza, quella di avere un giocatore con determinate caratteristiche. Quando non ci sono le possibilità di fare investimenti importanti bisogna trovare delle soluzioni valide. Devo fare i complimenti a Ottolini e Massara, oltre che a mister Spalletti, per il grande gruppo di lavoro che si è creato".