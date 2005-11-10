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Juventus, la cifra per far partire Cambiaso. E piace una vecchia intuizione di Ottolini al Genoa

Juventus, la cifra per far partire Cambiaso. E piace una vecchia intuizione di Ottolini al GenoaTUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 08:49Serie A

Con chi potrebbe fare cassa la Juventus nel corso dell'estate? I giocatori che potrebbero attirare più interesse sono al momento Gleison Bremer (in attesa anche del Mondiale) e Andrea Cambiaso. Che nonostante le critiche ricevute nel nostro campionato, continua ad avere molti estimatori fuori da Torino e dall'Italia.

Secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri potrebbero farsi tentare da circa 40 milioni di euro di offerta per lasciarlo partire. In quel caso il club non si farebbe trovare impreparato dato che starebbe già sondando delle eventuali alternative al giocatore italiano, nel caso ci fosse bisogno di sostituirlo.

Il quotidiano scrive che in cima alla lista la Juve avrebbe fissato il nome di Djed Spence. Ex Genoa, oggi al Tottenham, è stato convocato dall'Inghilterra al Mondiale, ma Londra la concorrenza non manca. A Genova fu un'intuizione del ds Ottolini, nel frattempo trasferitosi alla Juventus. Roberto De Zerbi considera incedibile Destiny Udogie e nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Andrew Robertson, ecco perché Spence potrebbe anche partire. Il suo non è comunque l'unico nome: piace anche Emerson Palmieri, oggi al Marsiglia, lanciato proprio da Luciano Spalletti nel suo passato condiviso con l'italo-brasiliano ai tempi in cui i due erano alla Roma.

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